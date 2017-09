Galaretto nació en Cañada de Gómez, su mamá era de Correa y su papá de Carcarañá, dos pueblos cerca de Rosario. Se instaló en San Isidro, provincia de Buenos Aires, cuando aún era una niña. "Yo venía del interior con la idea de conocer el mundo. Viajar era un sueño para mí. Pero para viajar tenía que trabajar. Y para trabajar tenía que estudiar. Así que terminé el colegio, hice la carrera de relaciones públicas y comencé a trabajar en una empresa petrolera". Cinco años después, había decidido irse a vivir al exterior para estudiar inglés. "En mi último día de trabajo, me llamaron de una agencia de empleos y me dijeron que tenía una entrevista, que era importante que vaya. Yo les dije: 'Mirá que yo me voy'. Me pidieron que igual pasara". No fue. Odiaba ir al centro. Y en su último día laboral, decidió volver caminando a su casa. "Cuando iba por la calle Florida, venía de frente a mí Marcelo Tinelli. Cuando lo veo, me digo 'a este chico lo conozco': era el que hacía VideoMatch y Ritmo de la Noche. Yo no veía sus programas, porque a esa hora estaba durmiendo, pero igual lo conocía".