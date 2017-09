Pero Ed no es ajeno a este efecto. Hace dos años, en una entrevista radial, Sheeran ya se refirió al efecto que logró su fama en el éxito de los pelirrojos o de los que, directamente, se hacían pasar por él. "Hay muchos pelirrojos en Inglaterra que me usan. Por eso no me importa. ¿Sabes qué? ¡Por fin estamos teniendo relaciones! Eso está bien. Hay muchos pelirrojos en Inglaterra que lo están logrando y se la están pasando muy bien", bromeó.