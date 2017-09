Donis ya se declaró no culpable de los dos cargos, pero deberá volver al juzgado el 20 de septiembre para el juicio. "Siento que es injusto lo que me están haciendo", dijo al New York Post. "Es como si me estuvieran castigando dos veces". Ahora, un jurado deberá determinar su culpabilidad. Se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel.