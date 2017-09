Tratar de evitar remeras con logos muy obvios, blusas que sean muy cortas, muy apretadas. También es necesario dejar de lado las zapatillas, los jeans, los joggins, los shorts, las camperas de gimnasia. Es muy importante dejar una idea de look pulcro y no dejar lugar a la duda acerca de la higiene personal de la persona. Sin embargo y a pesar de estar buscando un trabajo en el rubro de la moda, la persona no tiene que esforzarse mucho con el look, ya que ni un vestido de Stella McCartney y un bolso de Hermes hará que te contraten si aparenta algo muy forzado.