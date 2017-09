Un paciente visita en promedio siete veces al año el médico. Del 100% de las consultas médicas, el 40% no requiere examen físico. El 82% de quienes usaron una aplicación médica dijo que de no existir este servicio hubiera ido a una guardia, llamado a un médico a domicilio o sacado turno. El 75% de los usuarios resolvió sus consultas a través de la aplicación y aseguraron que no fue necesario buscar una segunda opinión en una guardia u otro especialista.