El cochecito está entre los escombros. Nadie sabe quién lo llevó ni por qué. Se desconoce, en realidad, qué historia hay detrás. "Siempre que me piden ir a ver el cochecito, les digo: 'Yo te llevo, pero no sé si va a estar'. Se hizo tan público que cabe la posibilidad de que vaya alguien y se lo lleve. Hasta ahora no pasó. Sigue ahí", comentó.