Sin embargo, darse cuenta de que se está siendo víctima de un engaño, no es tan fácil: todo depende del grado de sospecha, desconfianza o credulidad que se tenga. "Esto que yo llamo credulidad es un mecanismo de negación de la realidad. Si yo estoy mirando para otro lado simbólicamente y no me quiero dar cuenta, no me voy a dar cuenta", dijo Guraieb.