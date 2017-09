León no llevaba el ominoso uniforme a rayas negras y blancas, comía todos los días -aunque sólo seiscientas de las mil novecientas calorías que exige ese clima-, pero aún medio siglo después del fin de la guerra, en esta mañana de domingo, no olvida a "ese comandante de campo que calentaba su casa con combustible humano: con los cuerpos que cada día se consumían en los hornos. O ese otro que, como una trágica prueba de la eficiencia alemana, no se permitía terminar el día sin matar por lo menos a veintidós judíos. O ese golpe de bayoneta que todavía me duele: el golpe que me separó de mi madre, a la que yo me había aferrado antes de subir al camión que me llevó a Auschwitz".