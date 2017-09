-Mi vocación. Mi llave maestra, ese poder enorme interno de las cosas que me tiran. Siempre digo que la vocación es algo que vas a hacer aunque no te paguen, que es una como una especie de TOC que tenes, que no podrías hacer de ninguna otra manera que no sea ejerciendo lo que te gusta.

Yo le digo vocación y esa vocación se puede traducir en un montón de cosas. Mi llave maestra es también sentir que con una sonrisa y un beso, para mí, esta todo dicho.