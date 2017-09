"El desarrollo de estas prácticas -sin embargo- no puede afectar la libertad sexual de terceros que no quieran ser partícipes observadores e involuntarios de ellas. Así, quienes exponen sus actos sexuales en lugares públicos o pasibles de ser vistos por quienes no lo desean, podrían incurrir en el delito de exhibiciones obscenas que resulta agravado si el espectador es menor de 18 años. Es importante entonces saber que, el desarrollo de las fantasías, en este sentido, debe respetar siempre el derecho de aquellos que no desean ser expuestos a su observación", dijo a Infobae la abogada penalista Karina Blanco (Tomo 101 Folio 11 CPACF).