Sobre la relación entre esta generación y el mercado laboral al que tienen que entrar, la especialista analizó: "Ellos son más realistas y parecen estar más dispuestos a trabajar duro. No tienen grandes expectativas como sí las tenían las generaciones anteriores. Y en cuanto a la rebeldía, lo que ocurre es que al tener una infancia más protegida, crecen más lento. Y no les gusta hacer cosas que no sientan muy seguras. Lo que hacen es posponer los placeres y las responsabilidades. Esto no es algo ni bueno, ni malo".