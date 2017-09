"Un día estaba viendo una famosa página web española de porno amateur, y vi que en la web había un formulario que cualquiera podía rellenar para ser actor porno. Lo hice y envié unas fotos. A los pocos días me llamó un productor, viajé a Madrid e hice dos escenas. Al principio mi familia no lo supo, pero todo el mundo se enteró de que había grabado porno la misma semana que salió mi primera escena, así que tuve que contárselo a mis padres. No les gustó, me peleé con ellos y no lo aceptaron. Ahora ya están tranquilos, saben que no hago nada malo y mientras yo esté bien y feliz no les importa lo que piensen los demás", le explicó a Infobae el joven de 23 años.