El filme marcó un punto de inflexión para una enfermedad poco conocida. Se adentró en el mundo del paciente y expuso las dificultades que atraviesa una persona con la condición. La interpretación del actor Jimmy Wolk representa de manera fidedigna la idea que impulsó a Brad a relatar sus traumáticas vivencias en el libro "Front of the class: how Tourette syndrome made me the teacher I never had?" ("Al frente de la clase: ¿Cómo el síndrome de Tourette me hizo el maestro que nunca tuve?", en inglés), en el que comparte su experiencia y demuestra a la gente que los prejuicios provienen de la ignorancia.