"Vivieron felices y comieron perdices" es la frase protagonista y que aparece con mucha frecuencia en historias y cuentos. Lo cierto es que este ideal de amor no suele darse tan fácil en la vida real, por el contrario, para muchos es algo completamente difícil de alcanzar. No obstante, están quienes no tienen ningún obstáculo en cuestiones del corazón.