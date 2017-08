Qué es lo que no puede faltar en el dormitorio de un bebé? 🤔 Cuando estaba por nacer Felicitas leí mucho sobre este tema, que la cuna, que el cambiador, que un sillón para la lactancia, etc. Obviamente hice lo que pude y lo que me pareció correcto en ese momento (hace 2 años). Ahora mirando hacia atrás me vuelvo a plantear el tema… Nunca tuve sillón pero tengo silla (desde la que saqué la foto), la verdad es que es más decorativa que otra cosa, la usé poco y nada. No puse cambiador pero mandé a hacer ese mueblecito blanco (es de pino laqueado súper básico) en el que la cambié por mucho tiempo cuando era bebé y donde tenía todo el kit para hacerlo. La verdad es que después quedó como un espacio súper práctico de apoyo. Suele estar ahí la ropa limpia y todo caos que ande dando vueltas. Ah! Y tengo algunos contenedores para juguetes! Después usé y uso mucho mi dormitorio, la etapa de lactancia fue en mi cama, al día de hoy le cambió los pañales en mi cama (tengo un canasto al lado de mesa de luz con todo lo necesario) y un contenedor de juguetes también vive ahí 🙈. Conclusión, en mi experiencia con cuna + espacio de apoyo + algo para guardar juguetes + algún objeto decorativo alcanza para los primeros años! Porque en mi caso no es un espacio que haya usado mucho! Pero cada madre con su librito! Algo que me esté olvidando? Alguna otra recomendación? #deco#decor#decoracion#interior#interiordesign#interior123#interior4all#love#like#beautiful#myphoto#photooftheday#instadaily#homedecor#hygge#nordic#nordichome#nordicstyle#nordickids#bedroom#dormitorio#kidsroom#kidsdecor

