1. Estados Unidos: 12 semanas sin goce de sueldo

2. Australia: 18 semanas pagas al salario mínimo legal.

3. Reino Unido: 1 o 2 semanas de licencia con pago subsidio legal

4. Canadá: 5 días total, los primeros 2 días pagos el resto sin goce de sueldo

5. India: no hay licencia legal de paternidad

6. Hong Kong: 3 días

7. Argentina: 2 días corridos

8. Singapur: 1 semana de licencia paga

9. Japón: no hay licencia legal de paternidad

10. Irlanda: no hay licencia legal de paternidad