Sin embargo, si la comida es un plan muy ambicioso y lo que se busca es algo para disfrutar luego de un día de paseo por Hyde Park o de visitar Harrods y el Victoria & Albert Museum, el hotel cuenta con varias alternativas. Desde tomar el Afternoon Tea en The Promenade Bar o disfrutar de unos tragos en The Grill, en un ambiente ameno y con un servicio que no deja nada que desear. Recomendamos, especialmente, el Park Lane Martini con uno de los clásicos souffles del hotel o, para algo más tradicional, el Old Fashioned.