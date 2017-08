"En cinco años, cuando los niños vayan al colegio llevando una falda, nadie les molestará o los atacará por ello. Yo me estoy llevando la peor parte al ser el primero, de tal forma que mis hijos y las próximas generaciones pensarán que ciertas cosas son normales, aunque

en mi época no lo eran", confesaba a la revista Nylon el joven influencer Jaden Smith, hijo del reconocido actor Will Smith y Jada Pinkett-Smith