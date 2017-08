Abel Albino, médico pediatra argentino nominado al Nobel de la Paz por su lucha contra la desnutrición infantil, expuso su conocimiento sobre experiencias sociales y culturales. Asignó cinco aspectos para fabricar una gran nación: "preservar el cerebro dentro de los mil días de nacimiento", educación, cloacas, agua corriente y caliente, y luz eléctrica. "Queremos niños felices. Exigimos una necesidad real del compromiso con el niño que sufre, la solución está en nosotros, no en la criatura: ellos están esperando que hagamos algo. No importa de qué país, región, ciudad, no podemos mirar para el costado. Vivir no es sólo existir, sino existir y crear, soñar, descansar es comenzar a morir. No estamos para descansar, estamos para hacer cosas increíbles", destacó el profesional.