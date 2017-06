A Mariana le dijeron que su caso era uno de los primeros declarados en su provincia. Durante 40 días (en pleno puerperio) tuvo que dedicarse a lograr la partida de nacimiento de su hija, con la complicación que el tratamiento se lo había hecho en una clínica de Buenos Aires. Los requerimientos no estuvieron claros desde un comienzo y eso complicó juntar toda la documentación. Finalmente, le exigieron: consentimiento informado protocolizado y documentación de la clínica y del médico. Todos originales certificados por escribano. En el centro médico donde se había realizado el tratamiento no le habían advertido que al momento de anotar al bebé iban a tener que hacer una presentación especial. Durante 40 días su bebé no tuvo partida de nacimiento, en consecuencia tampoco tuvo DNI y la Obra social se negó a anotarla.