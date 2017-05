"Ser una emprendedora es -sin lugar a dudas- un camino difícil, pero que vale la pena transitar. Considero que la familia y la profesión no solo pueden, sino que se deben hacer juntos. No estaría acá siendo la empresaria que soy hoy si no hubiese contado con la inspiración y el continuo desarrollo de mis seres queridos", aseguró Viviana Zocco, una de las destacadas de la tarde por su más de veinte años en el mundo empresarial.