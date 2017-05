-Mi obra tiene que ver con el tiempo. El lenguaje artístico no es una nota periodística. Es una obra que tiene una lógica, que es sostenible en el tiempo más allá de las coyunturas volátiles. Es una lectura muy fácil, muy mediática, muy polémica. Pero no me disgusta, creo que le da a la obra más aristas todavía. Creo que es imposible no hacer una asociación en ese sentido. Los comportamientos de la política contemporánea no escapan a nuestra existencia, las cosas suceden, estamos todo sometidos a determinadas reglas del espacio, siempre se van a encontrar contactos, lecturas entre lo político-contemporáneo y el arte.