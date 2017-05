Alexandra lleva una vida mesurada si se tiene en cuenta su fortuna. No hace alarde de excentricidades más allá de sus dos ponis -Pinocchio y Spike- que los lleva a la isla de vacaciones familiar. Como muestra de su equilibrio, una vez dijo: "Solo con dinero no alcanzás el éxito. Además, no hice nada para merecer todo esto y busco la manera de ser útil".