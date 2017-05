Decidir cuál iba a ser su trabajo no fue nada fácil, aunque sí previsible. Compartir reuniones, cumpleaños y comidas familiares con uno de los más talentosos influyó, y mucho. "Me di cuenta de que me iba a dedicar a esto trabajando con Francis. Después de un tiempo de estar en sus restaurantes y eventos, noté que me fascinaba cocinar, interactuar con los clientes e invitados del hotel o de los eventos", explicó Agustín Mallmann.