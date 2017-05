"Cuando Christian Dior falleció (1957), Yves Saint Laurent quedó en lugar del diseñador. De 150 modelos de la colección, 80 eran de él. Me vio en fotografías de Vogue y le pidió por mí a Givenchy, que no me quería prestar. Pero Saint Laurent (él la llamaba 'mi princesa inca') insistió y me fui con él. El día que se presentó la colección, frente a la prensa, me puso una camelia en la cabeza y dijo: 'A partir de ahora, Kouka es mi musa inspiradora y mi mannequin vedette'. Yo lloraba. Estuve 14 años con él", detalló.