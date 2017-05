"No me esperaba tanto apoyo de mujeres y hombres. Sí me sorprendió que me han mandado mensajes insultándome, en donde llegaron a decirme: '¿por qué no te violó así te callás?'. No lo podía creer. No es la ropa o si salís a bailar el problema, son las personas. Este hombre se hizo tantas cuentas falsas que hasta desconfío de todos los que intentan agregarme o me mandan solicitud", explicó Agustina.