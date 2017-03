Si un ariano está soltero lo más probable es que sea porque no se permite hacerse tiempo para salir un poco. Si conoce a alguien que parece prometedor no tiene miedo de hacer el primer movimiento, pero nunca puede encontrar un momento para reunirse que sea bueno para los dos. A veces es necesario ser capaz de llegar a un compromiso y, si para el/la ariano/a no vale la pena reprogramar una actividad personal para conocer a alguien, no solo significa que no está físicamente disponible, sino que tampoco está emocionalmente disponible.