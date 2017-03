Por otro lado, hay otras investigaciones que evidencian que la inequidad de género sigue vigente en el campo científico. Los resultados de un estudio publicado en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences liderado por Corinne A. Moss-Racusin, psicóloga de Skidmore College, Estados Unidos, sugirieron que los profesores universitarios evalúan, independientemente de su propio género, de manera más favorable una candidatura a director de laboratorio firmada por un nombre masculino.