Si bien Carmen era reconocida por su habilidad de artesana en el barrio Coronel Arias, en San Salvador de Jujuy, lo poco que podía producir no le alcanzaba para vivir ni para poder desarrollar su arte. "La gente me pedía muñecas por encargo porque me conocían de boca en boca, también vendía en las ferias, pero con cinco hijos tuve que estar en casa para criarlos y con el sueldo de mi marido no alcanzaba así que siempre busqué la manera de trabajar en casa, pero no alcanzaba para nada". Fue así que su hermana le habló de la ONG que entregaba créditos a mujeres que desearan desarrollar un microemprendimiento. "Cuando tuve el préstamo empecé a hacer otras cosas como empezar un curso de artesanía donde aprendí a hacer flores de goma eva hasta que vi una muñequita en una revista que tenía la profesora del taller. Quería hacerla y no me salia porque era difícil hacer su carita, pero practiqué hasta que me salió. ¡Después me largué sola!… Así empecé, costo un montón, pero lo logré", recordó y añadió: "Ahora tengo mi propio ingreso, trabajo sola, hago sola todas las artesanías: muñecas de patas largas, los coyitas, cosas de madera, carteras, bolsas, a veces trabajo con madera, hago de todo".