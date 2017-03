El nombre del pueblo no es casual; los lugareños dicen "se viene el volcán" al derrame de agua que, como la lava eruptiva, se desliza con violencia por la Quebrada de Los Filtros. Si bien los pobladores están acostumbrados a la caída voluminosa de agua, desde 1945 cuando el poblado quedó bajo agua, no habían vivido algo tan dramático. Pero esta vez el agua no vino sola; tierra y piedras se unieron a la composición de un lodo espeso y lacerante. Ríos de sustancia grisácea y pegajosa apagaron los colores brillantes que destacan al paisaje jujeño.