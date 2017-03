Con 63 años, Stern no abandonó su tono provocador, sus apuestas osadas y comentarios vulgares -siempre con estilo- que le ofrece la libertad de su nueva radio. Sin embargo, supo adaptarse. Volverse más cálido y empático. La entrevistas jocosas dieron paso a largas conversaciones en profundidad. "No podría haber hecho el show que estoy haciendo ahora hace 20 años", le dijo a The New York Times. "He cambiado mucho. Sería patético si hubiera llegado a este punto de mi vida y no lo hubiera hecho. ¿De qué otra manera podés tener vigencia?".