Hoy hay 25 Academias Acton repartidas por ciudades de todo el mundo, incluyendo Kuala Lumpur, Ontario, San Salvador, Tegucigalpa y Londres. Este año se abrirán otras 26. Abarcan desde la educación elemental hasta un posgrado en MBA (Master of Business Administration). Su sistema se dedica en desarrollar al individuo. No negocia tres pilares académicos medulares: lectura, escritura y matemática. Inculca desde niño el hábito de leer. No hay maestros ni clases, hay facilitadores y un proceso. No hay deberes ni tarea para el hogar, "la tarea es vivir", dicen. No hay graduación, el alumno se irá cuando se sienta realizado. No hay exámenes ni calificaciones, hay dedicación y esfuerzo común, hay disciplina en la libertad de no desear quedarse relegado en la escalera del progreso.