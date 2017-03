"Hace poco participé de una reunión junto a los ex Nirvana y noté el temor que la gente siente cuando me ve. Me miran constantemente como si vieran a un fantasma. David (Grohl) dijo 'Es idéntica a Kurt'. Mientras que narraban historias que yo ya había escuchado miles de veces, me senté en un sillón, prendí un cigarrillo y notaba sus miradas constantes… me dijeron, 'Actúas igual a tu padre'. Fue una linda experiencia reencontrarme con ellos", recordó Frances en la misma entrevista.