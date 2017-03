Esta figura de la suegra es en parte una construcción ligada al papel de la madre, que tuvo sus hijos en el vientre, los parió, crió y educó y no puede desprenderse fácilmente de ello. "La mujer tiene una tendencia a no soltar a los hijos a la sociedad, tiende a querer retenerlos", dijo Díaz Castelli. "Hay algo natural que es esperable y no es negativo, pero a la mujer le cuesta mucho más entregar a los hijos al mundo y compartirlos".