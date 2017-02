Por las "libertades" de las que gozan, no estar ligado a compromisos de diferente índole y decidir la agenda del día tal como se les antoje, la creencia popular asocia a la soltería como un estado de felicidad. Esta apreciación está muy establecida en la sociedad, tanto que es la "chicana" fácil de quienes no viven en pareja -y no planean hacerlo- a quienes comparten su vida con otra persona y no cambiarían ese estado civil por ningún otro.