Saroo descubrió Google Earth, una novedosa herramienta que proporciona vistas aéreas del planeta. En ese momento, reconoció que podía ser una alternativa para reencontrarse con su familia. Volver a ver a su madre, a su hermano y a su pequeña hermana que ya sería adolescente. "Me sentía como Superman. Podía volar por encima de los paisajes y me preguntaba, '¿Este lugar se me hace familiar?' Y me respondía… 'No'. Entonces seguía buscando y buscando".