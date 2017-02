"Mira a una ganadora como Brenda Fricker, que ganó por My Left Foot -la misma película por la que ganó Daniel Day-Lewis y lo convirtió en una gran estrella- y tres años más tarde, ella hizo papeles como 'la señora de las palomas' en Home Alone 2. Si le sucede a actrices tan talentosas es difícil que no te preguntes '¿hay una maldición?'", dijo Amy Nicholson, principal crítica de cine de MTV News.