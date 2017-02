Casey Affleck -hoy de 41 años- que comenzaba a superar la sombra de su hermano tras su brillante interpretación en Gone Baby Gone -justamente dirigida por Ben-, se refirió solo una vez a las acusaciones por abuso, en una entrevista en Variety: "La gente dice lo que quiere. A veces no importa cómo respondas. Supongo que la gente piensa que si sos conocido, está perfectamente bien decir lo que quieras. No sé por qué. Pero no debería serlo, porque todo el mundo tiene familias y vidas", expresó.