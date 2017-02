Para Letizia la síntesis de su look fue el sexy chic y por eso apostó por un look más osado. Enfundada en un vestido de mini lentejuelas brillantes a rayas blanco y negro, con un escote imperial classy y elegante. Medias de red opacas para la Reina y zapatos negros de taco alto clásicos. Tal vez lo más desacertado de su look.