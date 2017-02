Daisy encandiló al mundo con su armoniosa voz pero en particular su cover de la canción de Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted To You, del musical Grease. A raíz de ese éxito, la joven consiguió que la productora Warner Bros. Entertainment Inc. se ofreciera a lanzar su canción profesionalmente.

“Mamá y yo vemos Grease juntas bastante, ella está realmente involucrada en mi música y esta canción estaba pegada en mi cabeza”, contó Daisy al Daily Mail. “Siempre he visto a gente cantando en YouTube y quería ser como ellos pero nunca pensé que conseguiría tantas visitas”.

Y relató emocionada: “Casi que no iba a publicar ese tema, ya que había recibido algunos comentarios negativos recientemente, pero ahora estoy muy contenta de haberlo hecho. La retroalimentación de la gente comentando o poniéndose en contacto conmigo ha sido increíble. Es una locura”.

Ya a los 13 años comenzó a escribir su propia música, inspirada por estrellas como Taylor Swift y Ed Sheeran. En los últimos años, antes de que fuera descubierta por la discográfica, Daisy construyó un gran grupo de fanáticos en su condado de origen y en sus redes, con los videos de sus propias canciones y sus covers. Autodidacta con el piano y la guitarra, su talento es evidente.

“Los últimos meses han sido fuera de serie. La escena de la música en Cornwall no es enorme, pero siempre esperé que alguien pudiera ver y amar mi música”, narró Daisy, quien intentó mostrarse como artista callejera en su pueblo.

“Es tan emocionante que alguien como yo, de una pequeña ciudad a kilómetros de Londres pueda lanzar una canción tan icónica después de ser vista online. Espero que esto inspire a otros músicos de todo el país a seguir intentándolo, y que no deje que la mentalidad o la negatividad de las pequeñas ciudades las reduzcan”.

Desde hoy, su versión de Hopelessly Devoted To You se estrena en iTunes y Spotify. Inevitablemente, su camino hacia el éxito recuerda la historia de artistas como The Weekend, Shawn Mendes o Justin Bieber, que comenzaron cantando por YouTube y se convirtieron en figuras musicales destacadas. A partir de toda la exposición, la joven británica ya tiene tres conciertos en Londres este año.

