El suceso fue en 1996. A los pocos días, la pareja se rompió y Tom regresó a Australia con una sensación rara en su cuerpo. Se quería convencer a sí mismo que aquello que había ocurrido era sexo y no una violación. "La palabra 'violación' no resonó en mi cabeza como debería. No se trataba de una negación consciente, sino que tenía prohibido el reconocimiento de la realidad", comentó.