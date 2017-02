Después de tomar un baño en la playa, es imprescindible enjuagarse el pelo con abundante agua tibia y shampoo, ya que los restos de arena tienden a secarlo. Además, no debe estar mucho tiempo mojado con agua del mar o de piscina, ya que debilita el color natural del cabello y lo reseca.

Un consejo: antes de ir a una piscina con cloro, mojar el cabello en agua para que no pueda absorberlo. Y cuando se salga del agua, no dejar pasar demasiado tiempo con el cabello mojado y lavarlo con shampoo.