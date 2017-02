"A veces se sufre por un amor no correspondido, en cuyo caso la intensidad del sufrimiento dependerá del momento de la relación, y de la capacidad del 'sufriente' para darse cuenta de que el amor no correspondido ya no es amor sino la expresión de alguna necesidad. Lo dijo muy bien Mario Benedetti: 'Para estar total, completa, absolutamente enamorado, hay que tener plena conciencia de que uno también es querido, de que uno también inspira amor'".