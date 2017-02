Sentirse ansioso es algo común en esta sociedad de múltiples tareas y, en general, se considera que la ansiedad no posee beneficios, al contrario. Sin embargo, un estudio liderado por Jeremy Coplan, jefe del área psiquiátrica del State University of New York, dio una nueva esperanza para las personas que lo padecen. Los investigadores estudiaron a pacientes con trastornos de ansiedad y encontraron que las personas con los peores síntomas tenían mayores puntuaciones de CI, en comparación a aquellos que poseían síntomas más leves.