Toda compañía con perfil tecnológico y que apuesta por los nuevos medios sueña con ser parte de algunos de los laboratorios de excelencia que integran el prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) de los Estados Unidos. Las empresas locales Grupo VI-DA y Conexia ya lo lograron. A partir de enero de 2017, los estudiantes del MBA del MIT Sloan School of Management -considerada una de las escuelas de negocios número 1 del mundo- accedieron al intercambio y trabajaron in house en estas empresas argentinas.