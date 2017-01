Para entenderlo mejor, la escritora e historiadora Therese Oneill presentó su libro Unmentionable: The Victorian Lady's Guide to Sex, Marriage and Manners (o Inmencionable: la guía victoriana para el sexo, el matrimonio y los modales, en español) donde detalló los mitos incómodos que rondaban al sexo, el placer, el embarazo, la higiene de la época y hasta la menstruación.