"Este ya no es el ambiente de la noche", dice no sin un toque de nostalgia Mike Cameroni, quien supo ser el monarca de la movida pinamarense cuando era común cruzarse a Charly García abrazado a Guillermo Coppola, entre los movimientos de piernas largas del catálogo vivo de Pancho Dotto. Ahora, Cameroni es uno de los encargados de motorizar estas nuevas movidas sanas. "Nosotros importamos los after en 1994 de Ibiza, los primeros fueron en el parador Philips, se hacían de las siete de la tarde a las 11 de la noche y se escuchaba música electrónica", comenta mientra observa a dos nenes de no más de cinco años bailando entre la espuma. Luego, se le escapa sonrisa de satisfacción a Mike: "Pinamar ya no es lo que era, en 1991 había 11 boliches. Ahora lo que tenemos es esto. Y no está nada mal".