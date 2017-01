Hace apenas una semana, el subsecretario de Tránsito municipal de Salta, Juan Carlos Garrido, estuvo envuelto en una polémica por decir en una entrevista radial que, a la hora de estacionar, a las mujeres "les cuesta más. Vaya a saber cuál es el motivo". Y agregó: "Cuando van a hacer el trámite, fundamentalmente las mujeres, se molestan porque no quieren hacer el práctico; ¿saben por qué se molestan y no quieren hacer el práctico? Porque no saben estacionar, estacionan de punta. Después salen en Face o Twitter diciendo de la mala atención en Tránsito".