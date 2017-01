Por supuesto que contó con el apoyo de su familia y amigos a la hora de emprender su nuevo camino, aunque en un comienzo no todo fue color de rosas. "Mis amigos siempre me dijeron que soy gracioso y cuando arranqué me apoyaron, pero mi familia no decía mucho. Al principio venían a verme y era un garrón porque nadie se reía, lo cual era muy frustrante para mí. Después de cada show venían y me felicitaban, pero yo sabía que todavía me faltaba y no estaba tan bueno. Lo mejor fue cuando mi viejo vio una evolución grande y me felicitó por haber crecido tanto".

