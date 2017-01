"Lo primero que podemos hacer frente a un 'me aburro', es prestar un poco de atención a lo que el chico siente realmente, a lo que intenta expresar con esa frase. Cuando se trata de chiquitos de menos de siete años, se debe tener en cuenta que el chico, por razones de desarrollo, tiene todavía limitaciones para reconocer y expresar todas sus emociones. Puede ser que mediante esa frase, 'estoy aburrido', exprese emociones que no termina de concientizar, de simbolizar como 'estoy triste', 'tengo miedo' o 'me siento frustrado'", analizó el especialista.